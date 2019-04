Einbrecher drang in sieben Gartenhütten in Feldkirchen bei Graz ein. Dort warf er unter anderem rohe Eier auf den Boden.

Eier wurden zu Boden geworfen (Sujetfoto) © APA/AFP/JOHN THYS

Gleich sieben Gartenhütten wurden am Osterwochenende in einer Heimgartenanlage in Abtissendorf (Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz) aufgebrochen. Viel erbeutet hat der Täter dabei nicht, jedoch einigen Schaden hinterlassen.