Wer Nachschub bei Milch, Brot und Co. benötigt, kann trotz Feiertagen fündig werden. Mehr als 15 Geschäfte haben im Raum Graz geöffnet - teils sogar rund um die Uhr.

Mitarbeiter einiger Tankstellen und Supermärkte füllen die Regale auch zu den Feiertagen wieder auf © Spar/www.wildbild.at

Die Geschäfte in und um die Landeshauptstadt waren am Karsamstag teils überhaupt geschlossen, manch große Kette hatte dennoch bis zum Abend geöffnet. Spätestens seither ist bis Dienstagfrüh aber Schluss. Möchte man zumindest meinen. In Graz und Umgebung haben allerdings mehr als 15 Geschäfte trotzdem geöffnet.