In Graz-Andritz und Stattegg geht es traditionell per Oldtimer-Traktor zur Osterspeisesegnung. Mit dabei: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer.

Mit dem Oldtimer-Traktor zur Fleischweihe: Hermann Schützenhöfer, Hannes Obenaus ©

Tausende Steirer strömen am Samstag bei herrlichen Wettern zu den Osterspeisesegnungen in Graz und Graz-Umgebung. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer zelebrierte den Beginn des Osterwochenendes traditionell in Stattegg. Das Besondere daran ist der Oldtimer-Traktorclub, der sich Jahr für Jahr beim Pferdehof Obenaus in St. Veit trifft und dann gemeinsam zur Fleischweihe zur Kapelle am Geierkogel auf der Rannach fährt.