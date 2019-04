Die Restaurierung der Christus-Statue von Deutschfeistritz wird heute in einem Atelier in Graz abgeschlossen – mit den Blutspuren Christi.

Im Atelier vor Erika Thümmel wird die Figur finalisiert © Preis

Es ist reiner Zufall, dass das Blut just heute am Karfreitag das aufsehenerregende Handwerksprojekt beendet. Die Zeichen des Leidens Christi sind das künstlerische Finale der Restaurationsarbeiten an der Deutschfeistritzer Kreuzigungsgruppe.

