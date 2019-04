Facebook

Einer Kriegserinnerung auf der Spur © Juergen Fuchs

Kurz vor Weihnachten 2018 erschien im Rahmen dieser Serie der Bericht über eine atemberaubende Suche in den Wäldern rund um das Stift Rein. Georg Reutter (64) und Florian Sorger (28) durchforsten das Unterholz unabhängig voneinander nach Trümmern eines B17-Bombers der US-Air-Force, der am 29. Mai 1944 über Übelbach getroffen wurde und abstürzte. Reutter versucht seit einem Jahr in penibler Recherche, die Nachkommenden jener acht Besatzungsmitglieder ausfindig zu machen, die damals überlebt haben und in Rein mit Fallschirmen landeten. Jetzt ist es so weit: Im Mai kommen die Nachkommen von sechs US-Soldaten nach Graz.

