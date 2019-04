Auf Schritt und Tritt Rote Wand - im Steinbockparadies

Facebook

Rote Wand © Linni

Jetzt beginnt sie wieder, die Zeit, in der es uns in die Natur hinaustreibt: ob ein einsames Bankerl im Schatten zahlreicher Bäume oder Ihr Lieblingsort im Grazer Bergland. Gemeinsam machen wir uns mit den Kleine-Lesern auf die Suche nach den Naturschönheiten in Graz und Umgebung.

In unserer neuen Serie „Auf Schritt und Tritt“ besuchen wir Orte, an denen es sich einfach entspannter leben lässt. Wir erkunden unser „wanderbares Wohnzimmer“. Sie kennen solche Plätze? Schicken Sie uns diese mit einem Foto an graz@kleinezeitung.at.