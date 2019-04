Facebook

Die Regeln sind einfach und schnell erklärt: Als Gruppe macht sich drauf und dran, auf der Strecke von rund sechs Kilometern alle 56 versteckten Holzeier zu finden - zur Hilfe gibt es quergedachte Tipps. Die Eier sind mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination versehen, die in eine Liste eingetragen werden müssen. Der Clou an der Sache: Für nicht gefundene Eier werden der Gruppe zu ihrer Endzeit einige Minuten dazu addiert; das Gute: An den vier Labestation kann man Minuten "guttrinken" - soll heißen: Für Cola, Bier, Wein, Apfelsaft und Co. wird Zeit abgezogen.