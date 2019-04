Facebook

Theuerdank vertreibt zwei Löwen mit einer Schaufel © Brenner

Vor 500 Jahren starb Maximilian I. (1459–1519), einer der populärsten habsburgischen Kaiser, der an der Zeitenwende vom Mittelalter zur Renaissance wirkte. Eine Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen erinnert an den „letzten Ritter“, darunter auch eine kleine Schau in der schönen Bibliothek von Stift Rein. Hier wird eine ganz exklusive Besonderheit gezeigt, nämlich eine Erstausgabe des von Kaiser Maximilian verfassten autobiografischen Ritterromans „Theuerdank“ aus dem Jahr 1517 samt kolorierten Holzschnitten.