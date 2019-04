Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Melanie und Sabrina Ponsold alias 4 DI, gewannen im Vorjahr und treten heuer erneut live auf ©

Nach sechs erfolgreichen Jahren, zuletzt in Hitzendorf, findet Rudi Mallys "Steirafest" am 27. April 2019 diesmal in Hengsberg in der Südsteiermark statt: Beim Bacherlwirt werden die "Jungen Wilden" Nico Kristoferitsch (er ist der Sohn von "Edlseer" Fritz Kristoferitsch), Tamara Kapeller (bekannt von Tamara's Party Band und Die Elchos), Verena S. alias Verena Schubernik (die schon bei "Supertalent" die Jury überzeugt hat), Patrick Freystätter (Walzhill, Yuno), Gleinalm Trio aus der Lipizzanerheimat, Steirerkanonen aus St. Radegund, die Lokalmatadoren Die Gasgeber und Austropper Julian Grabmayer im Wettbewerb ihr Bestes geben.