© Reisinger

Folgt man den Wegweisern, die zu der kleinen, wilden Gartenwelt inmitten Waldsteins führen, so landet man auf einem unscheinbaren Schotterparkplatz - "Willkommen im Glücksgarten" ist auf einer Tafel am Eingang zu lesen, dahinter verschwindet ein gepflasterter Weg zwischen Sträuchern. Durch einen hölzernen Pavillon und an Laternen und an Blumen in Gieskannen vorbei kommt der neugierige Besucher zu einer offenen Küche, die in eine alte Remise hineingebaut wurde. "Alles Stück für Stück abgetragen", sagt Gartenbesitzer Werner Höller und zeigt auf kleine Markierungen im Dachstuhl. "Früher stand das im Königgraben Deutschfeistritz."