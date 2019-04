Kleine Zeitung +

Spaß im Freien Jetzt geht's raus: Der Grazer Frühling lockt mit Adrenalin und Abenteuer

Nach den Eissalons starten auch die Abenteuerparks und Freizeitzentren in die neue Saison - wo Sie in Graz und Graz-Umgebung am besten ins Schwitzen kommen.