Land und ÖAMTC präsentierten Details über den dritten Notarzthubschrauber in St. Michael. Auch Rotes Kreuz zieht in den neuen Stützpunkt ein. 1,8 Millionen Euro steuert die Steiermark jährlich zum Betrieb dazu.

Am Stützpunkt in St. Michael wird auch eine Rotkreuz-Dienststelle errichtet © ÖAMTC

Am Donnerstag beschloss die Steiermärkische Landesregierung, den ÖAMTC mit dem Betrieb des dritten Notarzthubschrauber-Stützpunktes zu beauftragen. Vertreter des Landes und des ÖAMTC präsentierten kurze Zeit später am Stützpunkt des Christophorus 12 beim Grazer Flughafen die Details über den ersten steirischen Notarzthubschrauber im 24-Stunden-Betrieb. Der CH17 soll ab November in St. Michael in der Obersteiermark abheben, bei Tag sowie bei Nacht.

