Tank von Lkw war in Gratwein aufgerissen worden. Ein mühsamer Einsatz folgte.

Aus dem Lkw-Tank trat Diesel aus © FF Gratwein/Kevin Stessl

Rund fünf Stunden lang war am Dienstagvormittag die Feuerwehr Gratwein mit anderen Einsatzkräften damit beschäftigt, die Folgen eines Dieselaustrittes zu beseitigen. In Gratwein hatte ein Tieflader in einer Kurve einen Stein gestreift, der Dieseltank wurde dabei aufgeschlitzt. Rund 150 Liter des Treibstoffs ergossen sich auf die Straße.