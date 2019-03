Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Flughafen Graz fahren Züge der Koralmbahn künftig unterirdisch © ÖBB

In 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt oder umgekehrt: Wenn spätestens im Jahr 2026 die Koralmbahn komplett fertiggestellt ist, beginnt für den öffentlichen Verkehr im Süden Österreichs eine neue Zeitrechnung. Gestern wurde in Graz der Bau des letzten Teilstücks von Graz nach Weitendorf bei Wildon offiziell in Angriff genommen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.