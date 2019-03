In Werndorf südlich von Graz wurde in der Nacht auf Dienstag ein Zigarettenautomat gesprengt. Es war der zweite Vorfall im Bezirk in diesem Monat.

Zigarettenautomat wurde gesprengt (Archivbild) © APA/HERBERT NEUBAUER

Wieder flog in Graz-Umgebung ein Zigarettenautomat in die Luft: Mittwochfrüh sprengten noch unbekannte Täter in Werndorf einen Automaten. Auf der Flucht wurden sie dabei von einer Zeugin beobachtet.

Der Automat ist an der Außenseite eines Gebäudes in Werndorf südlich von Graz montiert. Gegen 1.15 Uhr versuchten ihn zwei Männer mittels einer Explosion zu knacken. Der Zigarettenautomat wurde schwer beschädigt, ob was gestohlen wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Ebenso unbekannt ist das Sprengmittel.

Eine Zeugin beobachtete, wie sich zwei dunkel gekleidete Männer mit kräftiger Statur vom Tatort entfernten. Die Polizeiinspektion Kalsdorf bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise: Tel. 059133 - 6142.

Erst Anfang März war in Niederschöckl nördlich von Graz auf ähnliche Weise ein Zigarettenautomat in die Luft gejagt worden.