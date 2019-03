Von Premstätten aus managt Klaus Leutgeb etliche Stars. Neben Andrea Berg, die am Samstag beim "Bergfest" in Schladming auftritt, wollen sich nun auch Fantasy einer Frischzellenkur mit der Leutgeb Entertainment Group unterziehen.

Duo Fantasy mit Klaus Leutgeb © Leutgeb Entertainment Group

Mit der Unterzeichnung des Tourneevertrages zwischen dem Duo Fantasy, Manager Andreas Ferber und Klaus Leutgeb, CEO der Leutgeb Entertainment Group, wurde "ein deutliches Zeichen für die Zukunft des Schlagerduos gesetzt" und "die Weichen in Richtung eines progressiv-erfolgreichen internationalen Show- und Entertainmentkurses gestellt", wie es in einer Aussendung am Dienstag hieß.

