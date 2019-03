Marillen blühen zwei Wochen früher als normal: Mit Frühstart der Natur steigt auch Gefahr von Spätfrösten. So rüsten sich Bauern dagegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marillen sonnseitig zu 50 Prozent in Blüte: Josef Sonnleitner © Fuchs Jürgen

Rekordtemperaturen von fast 25 Grad Ende Februar haben die Natur wieder zu einem Frühstart veranlasst. „Wenn’s am Wochenende warm wird wie prognostiziert, stehen die Marillen nächste Woche in Vollblüte“, erklärt Josef Sonnleitner vom Marillen-Hof Krumegg. Damit sei man „zwei bis drei Wochen“ früher dran als normal. „Auch Kirschen sind in der Aufblühphase, beim Apfel erwarten wir die Blüte Anfang April“, sagt Rupert Gsöls, Obmann der Erwerbsobstbauern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.