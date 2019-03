Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das beschädigte Zugfahrzeug im Gratkorntunnel © FF Gratkorn-Markt

Ein Unfall mit einem Anhänger und das auch noch mitten in einem Tunnel, so etwas kann mitunter böse enden. Ein Autolenker kam am Montagvormittag im Gratkorntunnel 2 aber noch glimpflich davon. Das Fahrzeuggespann war laut einem Bericht auf der Homepage der Feuerwehr Gratkorn-Markt im Tunnel aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Dabei verlor das Zugfahrzeug den zweiachsigen Anhänger samt Ladung und krachte gegen die Tunnelmauer. Auch ein zweiter Pkw wurde in den Unfall verwickelt.