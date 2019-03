Sandra Krautwaschl wurde am Wochenende als neue Nummer 1 bestätigt. Ihr "geht darum, die Klimaschutz-Schlafhauben SPÖ und ÖVP aus dem Dornröschenschlaf zu wecken"

Krautwaschl © ballguide

Die steirischen Grünen gaben sich am Wochenende als erste Partei eine Art Landtagswahlliste und wollen sich auf Klima- und Umweltschutz konzentrieren. Die Listenerste und LAbg. Sandra Krautwaschl stellte die Kandidaten am Montag in Graz vor: Die Stoßrichtung ist klar: Krautwaschl geht es darum, dass die "Klimaschutz-Schlafhauben SPÖ und ÖVP aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden".