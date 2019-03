Facebook

© Facebook/Schöcklblickkamera

Mit einem dringenden Appell haben sich die Betreiber der Facebook-Seite "Schöcklblickkamera" am Montag an die Wanderer aus dem Großraum Graz gewandt. Sie mögen die Zufahrt auf den Grazer Hausberg nicht unnötig verstellen, hieß es in dem Aufruf. Zuvor war die durch einen Schranken abgesperrte Forststraße auf den Schöckl durch ein Fahrzeug zugeparkt worden.

Es ist kein Einzelfall: Immer wieder wird die wichtige Notfall-Straße auf den Schöckl von Autos versperrt, heißt es auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Im Ernstfall wird dieser Weg aber von Rettungs- oder Löschfahrzeugen benötigt. Daher "bitte keine Diskussionen, einfach hinnehmen", heißt es in dem Posting. "Bitte nicht vor dem Schranken parken!"

Das Facebook-Posting schlägt jedenfalls hohe Wellen, wurde binnen weniger Stunden dutzendfach geteilt und kommentiert.