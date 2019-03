Großen Erfolg mit seinen Kräutersäften für Pferde und Kleintiere hat das Unternehmen Ewalia aus St. Margarethen an der Raab. Begonnen hat alles ganz klein in einer Garage.

Cornelia Seidl und Ewald Fuchsbichler mit dem elfjährigen Quattro © Ewalia

Ewalia – das setzt sich zusammen aus den Vornamen von Ewald Fuchsbichler und Cornelia Seidl, den Gründern und Geschäftsführern des in St. Margarethen an der Raab beheimateten Betriebs. 20.000 Liter ihrer Kräutersäfte für Pferde und Kleintiere werden hier pro Monat hergestellt, verpackt und an Kunden – überwiegend in Deutschland und Österreich – versandt. 13 Mitarbeiter arbeiten am Standort, der vor nicht einmal einem Jahr bezogen worden ist.

