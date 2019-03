Infomesse"Wir wollen das Image der Lehre aufpolieren"

Facebook

Moderator Mathias Pascottini mit Matthias Urlesberger vom Steirischen Zentralraum und GU6-Obmann Erich Gosch. © Zeiringer (Uniservice)

Am Freitag um 10.00 Uhr fiel der Startschuss: Zwei Tage lang hatten rund 30 Betriebe den Grazer Flughafen zur Verfügung, um über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Die Idee zu dieser Infomesse kam von den GU6-Gemeinden Feldkirchen, Kalsdorf, Premstätten, Seiersberg-Pirka, Werndorf und Wundschuh, Veranstalter war das Regionalmanagement Steirischer Zentralraum. Am Freitagvormittag tummelten sich am Flughafengelände die Schülergruppen, der Samstag war vor allem für Familien.