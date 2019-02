Facebook

Festnahme im Einkaufszentrum in Seiersberg © Jürgen Fuchs

Drei mutmaßliche Ladendiebe wurden am Montag in einem Einkaufszentrum in Seiersberg festgenommen. Dort hatte der Ladendetektiv eines Elektronikmarktes einen 23-jährigen Rumänen beim Diebstahl erwischt und die Polizeiinspektion Seiersberg verständigt. Vor den Polizisten konnte sich der Mann nicht ausweisen, er habe seine Papiere im Auto seines Freundes, gab er an.