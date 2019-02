Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stefan Rothbart und Karl Zimmermann liegen politisch im Clinch © KLZ/Hassler

Es sind die Grün-Gemeinderäte Stefan Rothbart und Helmuth Binder, die in Stattegg scharf mit Bürgermeister Karl Zimmermann (ÖVP) ins Gericht gehen. Stein des Anstoßes: das angeblich zu sanierende Kanalnetz. „Bei Starkregen ist es 2018 mehrfach zu massiven Schäden am Kanalnetz im Ortsteil Mühl gekommen“, schildert etwa Binder. Weil Kanaldeckel angeschraubt sind wurde der Druck zu groß. Betonschächte wurden gesprengt, Fäkalien traten in die Gärten ein, in der Folge wurde der Schmutz auch in den Andritzbach gespült.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.