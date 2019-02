Facebook

Bürgermeister Hannes Kogler © Jürgen Fuchs

In einem offenen Brief wendet sich Sankt Radegunds Bürgermeister Hannes Kogler leidenschaftlich an die Raiffeisenbank Nestelbach-Eggersdorf. Grund ist die Schließung der Radegunder Filiale. „Als Rechtfertigung führen Sie eine rückläufige Kundenfrequenz am Schalter ins Treffen“, so Kogler. Er bangt nun um den Service vor allem für ältere Personen und erinnert daran, dass die Schöcklseilbahn 240.000 Personen pro Jahr befördert. Kogler befürchtet zudem, dass weitere Filialen in der Region schließen.

