Heimbewohnerin gerettet Brandursache nach Feuer in Pflegeheim geklärt

In der Nacht auf Sonntag war in einem Heim in Peggau ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste eine ganze Etage evakuiert werden. Am Dienstag stand die Brandursache fest - ein technischer Defekt kann ausgeschlossen werden.