Brand in Peggauer Pflegeheim Heimbewohnerin von Pflegerinnen aus Zimmer gerettet

In der Nacht auf Sonntag brach in einem Heim in Peggau ein Brand aus. Wegen der starken Rauchentwicklung musste eine Etage evakuiert werden. Zehn Personen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.