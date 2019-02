Facebook

Und wieder: das Team Groß St. Florian II war nicht zu schlagen © (c) Foto: S. Ullrich - Frohnleiten - info@fotoullrich.com

Eishalle Frohnleiten: Am Programm stand heute, Samstag, der Landesentscheid im Eisstocksport der Steirischen Landjugend. 28 Mannschaften aus elf Bezirken waren am Start - es war spannend, am Ende hieß der Sieger aber wie zuletzt so oft: Groß St. Florian.

Insgesamt bereits zum 5. Mal - viermal davon in Serie - holten sich die Deutschlandsberger den Landestitel, heuer sogar doppelt, denn Groß St. Florian II gewann vor Groß St. Florian I.

Auf den weiteren Plätzen landeten Dechantskirchen II, St. Kathrein/ Offenegg und Mürzzuschlag I. Geleitet und organisiert wurde das Turnier von Ronald Palzer.

Der heutige Landesentscheid in Frohnleiten war der erste im Bewerbsjahr 2019.

Landjugend Die Landjugend Steiermark zählt 15.000 Mitglieder, die in 16 Bezirksorganisationen und 200 Ortsgruppen organisiert sind. Sie zählt damit zu einer der größten Jugendorganisationen der Steiermark.