Bereits kommenden Monat ist es so weit: Anton Weber, noch Bürgermeister der Fusionsgemeinde Dobl-Zwaring, legt sein Amt nach 25 Dienstjahren nieder. Er wird am 10.3. mit einem Festakt verabschiedet.

Anton Weber war 25 Jahre lang Bürgermeister © Fuchs

"Im März 1994 bin ich Bürgermeister geworden, damals von Dobl ohne Zwaring", erzählt Noch-Bürgermeister Anton Weber, "am Zehnten ist das auf den Tag genau 25 Jahre her." Nach so langer Amtszeit ist für ihn mit dem Jubiläum der passende Augenblick für den Pensionsantritt gekommen: "Jetzt ist es Zeit!" Schon beim zwanzigsten Jahrestag im Jahr 2014 spielte er mit dem Gedanken, den Schlussstrich zu setzen. "Ich wurde dann gebeten, die Fusion mit Zwaring-Pöls noch selbst in die Hand zu nehmen." Und das ist geglückt: "Wir passen gut zusammen."