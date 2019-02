Ein Abend der Retrospektive und Zukunftsschau: Am elften Wirtschaftstag der Marktgemeinde Kalsdorf verabschiedete sich Bürgermeisterin Ursula Rauch nach über zehn Jahren aus dem Amt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GERY WOLF

Zehn Jahre war Ursula Rauch als Bürgermeisterin der Marktgemeinde Kalsdorf im Amt. Nicht zufällig gibt es den "Wirtschaftstag" dort fast ebenso lang. Zum elften Mal wurde er am Donnerstagabend begangen und markierte gleichzeitig die letzte Amtshandlung der Bürgermeisterin. Die Nachfolge tritt der bisherige Vize-Bürgermeister Manfred Komericky am 12. Februar an.