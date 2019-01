Facebook

© David Fink

Ein "zaumgwürfelter haufn geistiger spezialisten". So bezeichnet sich die Band Fauxpas (gesprochen wie geschrieben) selbst. Die Lehramtsstudenten, die seit April 2017 gemeinsam Musik machen, gewannen im Vorjahr den Gleisdorfer "On Stage Bandcontest" gegen 22 andere Musikgruppen und sicherten sich den Hauptpreis: Die Aufnahme eines Studioalbums. "völlig ungeniert" nennt sich nun das Debüt der vier, das am Freitag, 01. Februar das ppc zum beben bringen soll.