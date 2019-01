Facebook

Stefan Helmreich präsentiert die neue "Goldener Boden"-Website. © Georg Tomaschek

Die Website ist neu, die Initiative nicht: Ab sofort läuft die bereits fünfte Auflage des Projekts "Goldener Boden", wobei dieses Jahr zwei Neuerungen auf interessierte Gemeinden zukommen. Zum einen sollen sie ihre Bewerbungen nun online einreichen, wobei es je ein Formular für "Kleingemeinden" (unter 5000 Einwohner) und "Großgemeinden" gibt. Diese digitalen Teilnahmeformulare können ab sofort abgeschickt werden, die Frist dafür endet am 30. Juni.

Zum anderen liefert die neue Website, auf der auch die Anmeldung erfolgt, eine Reihe an Informationen zum Projekt: So können etwa ein Einstimmungsvideo und ein Katalog mit den zu erfüllenden Kriterien abgerufen werden (die Links finden Sie am Ende des Artikels). Ebenfalls neu ist die Wirtschaftslandkarte der Steiermark, auf der auch die bisher ausgezeichneten Gemeinden aufgeführt sind. Nach vier Durchläufen gibt es schon 72 solche "vergoldeten" Gemeinden, immerhin 12 davon in Graz-Umgebung.

Goldene GU-Gemeinden Deutschfeistritz, Dobl-Zwaring, Frohnleiten, Hausmannstätten, Kalsdorf bei Graz, Lieboch, Premstätten, Raaba-Grambach, Seiersberg-Pirka, Semriach, Vasoldsberg und Weinitzen.

Die Initiative gibt es schon seit 2007: Teilnehmende Gemeinden müssen im vorgegebenen Zeitraum gewisse wirtschaftliche Auflagen erfüllen. Dafür bekommen sie von der Wirtschaftskammer ein Zertifikat zur "wirtschaftsfreundliche Gemeinde". Als solche ausweisen können sie sich dann mit dem mitverliehenen "Goldener Boden"-Gütesiegel. "Wir haben ursprünglich mit einem Wettbewerb begonnen, inzwischen liegt der Fokus vielmehr auf dem Wissenstransfer zwischen den Teilnehmern", erklärt Projektleiter und Liebocher Bürgermeister Stefan Helmreich, "Ziel ist eine nachhaltige Förderung der regionalen Wirtschaft." Jede Gemeinde, die die georderten Kriterien erfüllt, wird ausgezeichnet.