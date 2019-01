Sandra Krautwaschl wird den Landtagswahlkampf als Grüne-Spitzenkandidatin bestreiten. In Gratwein-Straßengel klinkt sie sich aber langsam aus.

Sandra Krautwaschl © Ulla Patz

Bei den Grünen in Gratwein-Straßengel kommt es zum großen Umbruch. Sandra Krautwaschl wurde am Dienstag bekanntlich als neue Grüne-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2020 präsentiert. Das bedeutet für die Kommunalpolitik aber, dass sie den Vorsitz der Gemeinde-Grünen an Johanna Tentschert abgibt.

