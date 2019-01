Am Donnerstag trat Schlagerstar Melissa Naschenweng im Einkaufstempel bei Graz auf. Dabei wurde schon das nächste Highlight verkündet: Im März kommt Pietro Lombardi, der Neue aus der DSDS-Jury.

© Michael Krobath/AustrianNews

Ausnahmezustand herrschte am Donnerstag in der ShoppingCity Seiersberg: Melissa Naschenweng präsentierte ihre neue CD „Wirbelwind“ in vor hunderten begeisterten Fans. Nach einem Kurzauftritt gab es natürlich auch für die Fans Möglichkeit, ein Selfie mit ihr zu machen und persönlich signierte CDs und Autogrammkarten zu bekommen.