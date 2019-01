Großprojekte, emotionale Höhepunkte und Jubiläen. Was erwartet die Gemeinden in Graz-Umgebung heuer? Wir befragen die Bürgermeister – Teil eins der Serie.

In der Region tut sich was © Jürgen Fuchs

Feldkirchen bei Graz

1 Das Projekt Kinderkrippe und Kindergarten geht heuer in die Phase des Architekturwettbewerbs. Im Sommer wird der Baustart erwartet, fertig werden soll das Großprojekt nach Plan im Jahr 2020.

2 Im Frühling wird der neue Park im Bereich der Kirche eröffnet. Ob er einen eigenen Namen erhält, steht noch nicht fest. Er soll jedenfalls eine mit Kunstwerken aufgewertete Grünoase werden.

3 Innerhalb der Gemeinde hat das Projekt „Blackout“ Priorität. Die Kommune rüstet sich indem sie einen Maßnahmenkatalog erstellt, der regelt, was im Ernstfall zu tun ist, wenn es zu einem Energie-Ausfall kommt. Die zweite Feuerwehr bekommt zudem ein Notstromaggregat, die Versorgung der Kommandozentrale wird durchdacht. Das ist ein vom Land gefördertes Projekt, das „sehr ernst“ genommen wird.

Stiwoll

1 Der größte Wunsch der Jugendlichen war im Vorjahr ein Beachvolleyball-Platz, und der wird heuer umgesetzt. Um rund 50.000 Euro baut die Gemeinde die Sportanlage neben dem bestehenden Fußballplatz.

2 Um der Jugend die Chance zu geben länger im Ort zu bleiben, wird heuer ein Wohnbauprojekt umgesetzt. Zehn bis zwölf leistbare Wohnungen von 40 m² aufwärts sind laut Bürgermeister Brettenthaler „ein Meilenstein. Denn viele wollten auch nach dem Auszug aus dem Elternhaus daheim bleiben – das ist jetzt finanzierbar“.

3 Auch große Infrastrukturprojekte stehen an. Um den Winterdienst zu sichern wird ein Salzsilo errichtet (35.000 Euro). Und: Volksschule, Pfarrhaus und Kirche sollen künftig mit einer Hackgutheizung beheizt werden (250.000 Euro). Die alte Ölheizung der Schule wird entsorgt.

Frohnleiten

1 Das Budget für die Gestaltung des Hauptplatzes beträgt 50.000 Euro. Dazu gibt es Extra-Geld für Grünraum-Gestaltung und Sanierung der Mariensäule (40.000 Euro), die zuletzt 1994 saniert.

2 Derzeit läuft eine Ausschreibung für die künstlerische Gestaltung des Kreisverkehrs beim Bahnhof. Bislang gibt es mehr als 30 Interessenten, deren Entwürfe bis 4. Februar eingereicht werden dürfen. Eine Fachjury wird dem Gemeinderat im März eine Short-List“ vorlegen. Das 40.000 Euro-Projekt soll noch Ende Mai umgesetzt werden.

3 Die Struktur der Deponie wird heuer neu aufgesetzt, die Firmenstruktur entflechtet – die Gründung einer GmbH steht im Raum. Wenn der Schritt abgeschlossen ist (was im Frühjahr passiert sein soll), will die Gemeinde aktiv auf Partnersuche gehen.

Wundschuh

1 Der Zu- und Umbau der Volksschule samt Nachmittagsbetreuung geht heuer in die Planungsphase, in der zweiten Jahreshälfte kommt es zur Bauverhandlung.

2 Die Gemeinde hat im Vorjahr ein Grundstück im Zentrum erworben, auf dem ein neues Gemeindeamt bzw. Bürgerservicezentrum errichtet wird. Wie das genau aussehen soll und wie das alte Gebäude weitergenutzt wird, klärt ein umfassendes Bürgerbeteiligungsprojekt.

3 Nach mehr als 22 Jahren beendet Bürgermeister Karl Brodschneider Ende Jänner seine Polit-Karriere und zieht sich aus allen Funktionen zurück. Durch die lang geplante Wachablöse wird mit Nachfolgerin Barbara Walch zum ersten Mal eine Frau an der Spitze von Wundschuh stehen. Neuer Gemeindekassier wird Ronald Friedrich, Karl Scherz (alle ÖVP) bleibt Vize-Bürgermeister. Zur offiziellen Staffelübergabe im Februar wird auch die Bezirkshauptfrau von Graz-Umgebung, Angelika Unger, erwartet.

Sankt Bartholomä

1 Wir wollen mithilfe der Sonne (Fotovoltaik) die Stromkosten für das Pumpen unseres Trinkwassers reduzieren und die Rohrleitungen im Wasserversorgungsnetz austauschen. Auch das Instandsetzen und Erneuern des Gemeindestraßennetzes ist ein Dauerbrenner.

2 Am ersten Sonntag im Juli (7. Juli 2019) feiern wir zehn Jahre „Aufbartholomäern“ – das Vereinsfest der besonderen Art. Musikeinlagen und ein umfangreiches Rahmenprogramm wie etwa Kuhroulette oder diverse Verlosungen gehören da immer dazu.

3 In der Vorweihnachtszeit soll mit einem „Bartholomäer Adventpfad“ durchgestartet werden. (Anm. der Redaktion: Zu diesem Zweck war Birnstingl 2018 in der ganzen Steiermark unterwegs. Sein größtes Adventmarkt-Vorbild ist das stimmungsvolle Pürgg.)

Raaba-Grambach

1 Wir planen für 2019 die Vertragsunterzeichnung und Erstellung eines Einreichplanes für die Ostbahn-Unterführung. Damit einher geht auch die Anbindung der Kinderbetreuungseinrichtungen (Volksschule, Ganztagesschule, Kindergarten, Kinderkrippe) mittels Unterführung.

2 Der Hochwasserschutz im Ortsteil Grambach ist bekanntlich seit Jahren ein großes Thema in der Gemeinde. Im Besonderen die Finalisierung der Grundablösungen für das geplante Rückhaltebecken.

3 Auch die Gespräche und Grundstückssicherungen für die Planung des neuen Sportzentrums werden weitergeführt. Dieses Zentrum soll in der Mitte der beiden Ortsteile entstehen, auf jenem Grundstück, das derzeit den Bundesforsten gehört (nahe Gärtnerei Leitner). Das Projekt soll ortsteilverbindend sein.

Sankt Radegund

1 Wir wollen die 18.000 m² große Ärztekammerwiese verkaufen und darauf 60 bis 80 Wohneinheiten schaffen. Dadurch entsteht ein völlig neuer Ortsteil in Radegund Süd, den wir aktiv mitgestalten möchten.

2 Der Doktorpark im Ortszentrum war mit einer wunderschönen Baumzeile bewachsen, doch im Sturm des Vorjahres wurde die denkmalgeschützte Linde zu Fall gebracht. Dadurch mussten auch alle anderen Bäume gefällt werden. Jetzt soll an dieser Stelle in einem Bürgerbeteiligungsprozess ein neuer Platz entstehen. Heuer werden die Ideen gesammelt, 2020 wollen wir sie umsetzen.

3 Nachdem wir seit 4,5 Jahren rund eine Million Euro in die Sanierung der Wasserversorgungsanlagen gesteckt haben, hoffen wir, dass wir heuer zu einem Ende kommen. 2020 sollen bestenfalls noch kleinere Arbeiten anstehen.

