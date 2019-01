Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karl Brodschneider © Juergen Fuchs

Nach mehr als 22 Jahren in der Politik ist es Zeit, dass ich gehe“, blickt Karl Brodschneider (55) seinem Abgang als Bürgermeister gelassen entgegen. Wie berichtet wird er sein Amt an die Gemeindekassierin Barbara Walch abtreten. Am 25. Jänner gibt es dazu einen Bürgermeisterempfang, bei dem auch ein Film gezeigt wird. Die offizielle Übergabe findet im Februar im Rahmen einer Gemeinderatssitzung statt, bei der Bezirkshauptfrau Angelika Unger anwesend sein wird. Termine, auf die Brodschneider mit Bangen blickt? „Nein, ich habe das lange geplant.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.