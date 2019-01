Facebook

Hilde Groß mit rund 18 und heute, im Alter von 82 Jahren © Repro/Pregartner, Jonas Pregartner

Im Februar 2018 blättert Hilde Groß im Fotoalbum ihrer Schwägerin. Plötzlich fällt der heute 82-Jährigen ein Bild einer Frau in die Hände, die ihrem jugendlichen Ich fast auf das Haar gleicht. Obwohl auf der Rückseite ihr Name geschrieben steht, ist sich die Mortantscherin sicher: Das Foto zeigt nicht sie. „Zuerst habe ich geglaubt, ich habe eine Zwillingsschwester, weil sie so gleich ausschaut.“

