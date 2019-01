Facebook

© Screenshot Webcam Holding Graz

Während es in der Obersteiermark auch am Sonntag weiter schneit, scheint in Graz und im Süden des Bundeslandes die Sonne. Viele Menschen aus dem Großraum der Landeshauptstadt zieht es am Dreikönigstag daher auf den Schöckl. Kein Wunder, bei diesem herrlichen Wetter lässt sich das - zumindest für Grazer Verhältnisse - Winter Wonderland bei -4 Grad gut erkunden. Das zeigt auch das Video der Webcam der Holding Graz.