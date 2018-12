Facebook

Flammen schlugen meterweit aus dem Gebäude © FF Gössendorf

In Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung) brach am Samstag gegen Mittag in einem Einfamilienhaus nahe des Lehrlingsheims am Schlossweg ein Brand aus. "In Folge war es dann zu einem Feuerüberschlag auf das Dach gekommen, das ebenfalls bereits zu brennen begonnen hatte. Die Bewohner waren nicht zu Hause, somit waren keine Personen in unmittelbarer Gefahr", berichtet Einsatzleiter und Kommandant der FF Gössendorf, Gerald Wonner.