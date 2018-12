Fünf Feuerwehren waren gegen Mittag bei einem Wohnhausbrand in Gössendorf im Einsatz. Verletzt wurde niemand, die Bewohner waren nicht anwesend.

Feuerwehrschlauch (Archivbild) © KLZ/Hoffmann

In Gössendorf (Bezirk Graz-Umgebung) brach am Samstag gegen Mittag in einem Einfamilienhaus nahe des Lehrlingsheims Mühleck ein Brand aus. Die Flammen griffen ausgehend von einem Zimmer im Obergeschoss schnell auf den Dachstuhl über. Fünf Feuerwehren konnten den Brand relativ rasch unter Kontrolle bringen, heißt es von der einsatzleitenden Feuerwehr Gössendorf. Insgesamt standen rund 70 Kräfte im Einsatz.