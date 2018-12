Der junge Mann war in Wald in Kainbach bei Graz von einem abgeschnittenen Teil eines Baumstammes getroffen worden.

Unfall bei Waldarbeiten (Sujet) © Jürgen Fuchs

Zu einem Forstunfall kam es am Donnerstag kurz nach Mittag in einem Waldstück in Kainbach bei Graz. Dort war ein 60-Jähriger zusammen mit seinem 22-jährigen Sohn mit Waldarbeiten beschäftigt. Als der Vater einen Teil eines Baumstammes mit der Motorsäge abschnitt, rutschte dieser laut Polizei zunächst senkrecht zu Boden und fiel dann vorwärts. Dabei wurde der Sohn getroffen und schwer verletzt.