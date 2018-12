Hermann Schützenhöfer und Bischof Wilhelm Krautwaschl waren in Eggersdorf und im SOS-Kinderdorf Stübing, Michael Schickhofer besuchte Polizei und Seniorenheim in Weiz.

Bischof Krautwaschl, LH Schützenhöfer und Caritas-Direktor Beiglböck in Eggersdorf © Land Stmk/Scheriau

Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass die steirische Landesspitze den Heiligen Abend dazu nützt, jenen Steirerinnen und Steirern einen Besuch abzustatten, die Weihnachten nicht im Kreise ihrer Familie feiern können. Auch dieses Jahr waren LH Hermann Schützenhöfer und sein Stellvertreter Michael Schickhofer unabhängig voneinander auf Besuchstour.

So stattete Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl dem Caritas-Pflegewohnhaus in Eggersdorf einen Besuch ab. Dort feierten sie mit Caritas-Direktor Herbert Beiglböck eine Andacht. Danach waren Schützenhöfer und Krautwaschl im SOS-Kinderdorf in Stübing zu Gast.

„Weihnachten ist ein Fest der Familie. Mir ist es ein Anliegen jenen, den jüngeren wie den älteren, eine Freude zu bereiten, die nicht das Glück haben, das Fest mit ihrer Familie zu feiern. Menschlichkeit und Herzlichkeit zeichnen unsere Steiermark aus und machen sie so lebenswert", merkte Schützenhöfer an. Bereits im Vorfeld der Andacht in Eggersdorf hatte er die Polizeiinspektion Graz-Andritz besucht.

Michael Schickhofer bei den Polizisten der PI Weiz Foto © Land Stmk

Bei der Exekutive bedankte sich auch LH-Stellvertreter Michael Schickhofer für ihren Einsatz am Heiligen Abend und an den Feiertagen, er war bei der Polizeiinspektion Weiz auf Besuch. Außerdem feierte er mit den Bewohnerinen und Bewohnern des Seniorenheims Weiz.