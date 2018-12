Vorschau auf 'Fantasia'Talentprobe von kanadischen Nachwuchsstar (13)

Beim "Fantasia Weihnachtskonzert" in Premstätten wird neben Andy Borg und Monika Martin auch Jeffrey Li auftreten. Das erst 13-jährige Gesangstalent trat bei "America's Got Talent" auf und wurde aus Toronto eingeflogen.

Shoppingcity-Seiersberg-Leiterin Sylvia Baumhackl, Jeffrey Li, Sängerin Natalie Holzner, Veranstalter Rudi Mally, Tänzerin Theresa Ritter, Sänger Silvio Samoni © Mally

Mit Josh Groban's "You Raise Me Up" hat der erst 13-jährige Jungspund Jeffrey Li in der US-Show "America's Got Talent" die Juroren Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum und Simon Cowell überzeugt - es gab vier Mal ein Ja. Für den Sieg hat es zwar nicht gereicht, jetzt ist der junge Kanadier dafür erstmals in Österreich.

Frisch aus Kanada eingeflogen, gab er in der ShoppingCity Seiersberg eine Talentprobe. "Jeffrey ist mit seinen Eltern heute Nacht von Toronto über Warschau in Wien gelandet und von Wien mit dem Auto nach Graz und war daher noch etwas müde", sagt Veranstalter Rudi Mally, der ihn am Samstag bei seiner "Fantasia Weihnacht" auf der Bühne zeigt. "Er hat sich aber tapfer geschlagen beim Autogramme geben und bei den Fotoshootings. Als Belohnung gab es erstmals Frittatensuppe für ihn."

Kurze Auftritte als kurze Auszeit vom Weihnachtsshopping gab es auch von den Schlagerstars Natalie Holzner und Silvio Samoni, Theresa Ritter begleitete mit ihrem Eliteteam die Künstler mit Tanzeinlagen.

Die "Fantasia Weihnacht" findet am Samstag ab 20 Uhr am Schwarzlsee in Premstätten statt, neben Li, Holzner und Samoni sind auch Andy Borg und Monika Martin dabei - letztere konnte es kurzfristig durch eine Terminverschiebung noch schaffen, dabei zu sein. Karten bei allen gängigen Vorverkaufsstellen, weitere Infos hier.