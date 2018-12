Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Georg Reutter und Florian Sorger mit ihren Fundstücken © Juergen Fuchs

Irgendwo rund um das Zisterzienserstift Rein ist am 29. Mai 1944 ein B17-Bomber der US Air Force, genannt „Miss Ponni“, abgestürzt. Es kam zur Explosion, die Teile des Flugzeugs wurden weit verstreut. Acht Besatzungsmitglieder landeten mit ihren Fallschirmen in Übelbach, zwei – Pilot und Co-Pilot – in Rein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.