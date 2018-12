32-Jähriger ertappte ungarisches Paar in Kalsdorf beim Fahrraddiebstahl. Er blockierte mit seinem Traktor die Ausfahrt - und sorgte so für die Festnahme der Verdächtigen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einem laut Polizei großen Traktor (Symbolbild) wurde die Flucht gestoppt © Robert Lenhard

Mit seinem Traktor hat am Freitag ein aufmerksamer Zeuge in Kalsdorf bei Graz zwei ungarische Fahrraddiebe in Schach gehalten. Der 32-Jährige blockierte mit seinem Fahrzeug den Fluchtweg des Paares und hielt es so lange fest, bis die Polizei eintraf.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.