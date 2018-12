Fasching„GU“ hat die Lacher auf seiner Seite

Facebook

In Graz-Umgebung boomt der Fasching © Fotolia

Nach der stillsten Zeit des Jahres (Weihnachten, für die, die jetzt rätseln) wird es richtig laut. Die Narren kehren zurück und mit ihnen deren seltsame Rufe. Plem-Plem in Judendorf, Wui-Wui in Gratkorn und Froh-Lei brüllen sie in Frohnleiten. Nach dem Ende der berühmten Bärnbacher Faschingsgilde (wir berichteten) befürchteten manche schon eine generelle Krise des Faschings, doch gleich vorweg: In Graz-Umgebung herrscht Lachen ohne Ende.

