Seit dem Wochenende sind in der Steiermark vermehrt (versuchte) Einbrüche angezeigt worden.

In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in Eggersdorf (GU) in ein Gasthaus eingebrochen. Ein Fester wurde aufgezwängt: Aus dem Lokal ließen der/die Täter Bargeld, vier Bankomat-Karten und diverse Zigarettenstangen mitgehen.