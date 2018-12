Facebook

Pater August Janisch © Jürgen Fuchs

Als August Janisch am 3. Dezember 1993 gegen 11 Uhr in seiner Pfarrkanzlei einen Brief öffnet, explodiert der Umschlag in seinen Händen. Der Hartberger Pfarrer ist erstes Opfer einer Bombenserie, die Österreich noch drei Jahre lang in Atem halten soll. Bombenbauer Franz Fuchs wird im Oktober 1997 festgenommen. Janisch, 76 Jahre alt, lebt heute als Pater im Zisterzienserstift Rein nördlich von Graz.

