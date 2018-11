Facebook

Schlagzeug-Legende Ian Paice kommt nach Frohnleiten © APA/Hans Klaus Techt

Einen Sprung ins kalte Wasser – den hat Franz Heuberger bereits hinter sich, seit er sich dafür entschieden hat, ein Livekonzert mit Schlagzeuglegende Ian Paice an den Start zu bringen. Heuberger ist seit einiger Zeit mit Deep Purple-Drummer in persönlichem Kontakt und fädelte seinen Auftritt in der Sporthalle Frohnleiten ein. Für den Ort entschied sich Heuberger, der in Traboch lebt, weil er selbst aus Frohnleiten stammt.