Trachten-Treff beim Hoaterwirt © (c) Foto: S. Ullrich - Frohnleiten - info@fotoullrich.com

Am gestrigen Freitag ging es in einigen Gemeinden schon heiß her. In Schrems bei Frohnleiten lud das Gasthaus Hoaterwirt etwa zum traditionellen Ball - dem bereits 11. Hausball. Die trachtige Veranstaltung lockte auch die Jugend an, die Gruppe "Wolkenlos" ließ die Tanzbeine schwingen.

